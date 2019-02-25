انت الان تتابع مانشستر سيتي بطلًا لكأس الرابطة على حساب تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م
توج فريق مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «ويمبلي». وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث قدم البلوز مباراة دفاعية رائعة ونجحوا في الخروج بالشباك نظيفة طوال الـ120 دقيقة، وذلك بعد أيام من السقوط بسداسية نظيفة أمام السيتيزينز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
دخل ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي اللقاء بتشكيل متحفظ حيث فضل عدم الاعتماد على رأس حربة، مكتفيًا بالنجم إيدن هازارد، بينما دفع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي بقوته الهجومية معتمدًا على هداف الفريق سيرجيو أجويرو، والنجم رحيم ستيرلينج، وبرناردو سيلفا، ومن خلفهم كيفين دي بروين. نجح لاعبو السيتي
دخل ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي اللقاء بتشكيل متحفظ حيث فضل عدم الاعتماد على رأس حربة، مكتفيًا بالنجم إيدن هازارد، بينما دفع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي بقوته الهجومية معتمدًا على هداف الفريق سيرجيو أجويرو، والنجم رحيم ستيرلينج، وبرناردو سيلفا، ومن خلفهم كيفين دي بروين.
نجح لاعبو السيتي في السيطرة على الكرة طوال اللقاء، واكتفى تشيلسي بالدفاع المحكم والاعتماد على الهجمات المرتدة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن ينطلق الوقت الإضافي الذي لم يشهد تغييرات في سير اللقاء، ونجح الفريق اللندني في الخروج بالمباراة إلى ركلات الجزاء.
وسجل لمانشستر في ركلات الجزاء كلا من: جوندوجان، وأجويرو، وبرناردو سيلفا، وسترلينج، وأهدر ليروي ساني، بينما سجل لتشيلسي: أزبيليكويتا، وإيميرسون، وهازارد، وأهدر جورجينيو، ودافيد لويز.
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