انت الان تتابع مانشستر سيتي بطلًا لكأس الرابطة على حساب تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م

توج فريق مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «ويمبلي». وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث قدم البلوز مباراة دفاعية رائعة ونجحوا في الخروج بالشباك نظيفة طوال الـ120 دقيقة، وذلك بعد أيام من السقوط بسداسية نظيفة أمام السيتيزينز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي اللقاء بتشكيل متحفظ حيث فضل عدم الاعتماد على رأس حربة، مكتفيًا بالنجم إيدن هازارد، بينما دفع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي بقوته الهجومية معتمدًا على هداف الفريق سيرجيو أجويرو، والنجم رحيم ستيرلينج، وبرناردو سيلفا، ومن خلفهم كيفين دي بروين. نجح لاعبو السيتي

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