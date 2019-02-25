انت الان تتابع بعد فوز بيراميدز.. تركي آل الشيخ يقدم عرضًا للنحاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

قدم المستشار تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عرضًا إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون للمعايشة مع مدربين عالميين، إذا وافق على ذلك، مشيدا بقدرات النحاس ومستوى المقاولون والروح الرياضية، جاء ذلك عقب نهاية مواجهة فريقه أمام ذئاب الجبل، والتي انتهت بخسارة الأخير بهدف نظيف، سجله عمر خريبين ليعود فريق بيراميدز إلى وصافة جدول ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، بعدما ارتفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "مباراة جيدة ضد فريق ممتاز أحيي نادي المقاولون العرب على المستوى والروح الرياضية.. نورتوا ملعب اخوانكم لديكم مدرب كبير أنا معجب فيه". وواصل: "كرئيس للاتحاد العربي أتمنى أن يتيح لنا فرصة لدعمه في برامج الاتحاد العربي للمعايشة