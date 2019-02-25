انت الان تتابع جمهور الزمالك للاعبيه: «العب بقى يا عم خللي عندك دم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

شهدت مباراة الزمالك وبترو أتليتكو التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حالة من الغضب الشديد بين جماهير الفريق الأبيض التي حضرت اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش في برج العرب. جماهير الزمالك لم تتمالك أعصابها مع بداية الشوط الثاني للقاء واستمرار النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبدأت تعبر عن غضبها من خلال بعض الهتافات، حيث بدأت بالهتاف: "العب بقى يا عم .. خللي عندك دم"، ثم جاء هدف فريق بترو أتليتكو كوقع الصدمة على الجماهير التي زاد غضبها وبدأت تهتف ضد لاعبي فريقها.

الهتاف الأكثر غضبا جاء من الجماهير بعدما أحرز بترو أتليتكو الهدف الثاني الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، حيث هتفت ضد لاعبيها وطالبتهم باللعب برجولة، ثم هتفت لهم: "جمهوركم بيناديكم العبوا الله يخليكم". ولم تتوقف لحظات الغضب عند اللاعبين، بل كانت هناك صيحات غضب ضد المدير الفني كريستيان جروس، وتمت مطالبته

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