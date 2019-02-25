الامارات | 20 مدرسة تشارك في «أميركية دبي» السنوية

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مدرسة تشارك في «أميركية دبي» السنوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «المدرسة الدولية للفنون» فازت بكأس البطولة. من المصدر

نظمت الجامعة الأميركية في دبي مسابقتها السنوية بكرة القدم والطائرة والسلة والسباحة والجري، للطلاب والطالبات، شارك فيها 1800 طالب وطالبة من 20 مدرسة في الدولة.

بدأت المنافسات، صباح الجمعة الماضية، وانتهت مساء بحفل تتويج الفرق الفائزة، إذ فاز بالمركز الأول على مستوى كرة القدم بنين، فريق المدرسة الدولية للفنون والعلوم، وبالمركز الثاني فريق مدرسة المواكب «- قرهود، وبالمركز الثالث فريق مدرسة فيلادلفيا الخاصة.

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وعلى مستوى كرة القدم بنات، فاز فريق مدرسة المواكب ـ البرشا بالمركز الأول، وحل ثانياً فريق مدرسة فيلادلفيا الخاصة، وفريق المدرسة الدولية للفنون والعلوم بالمركز الثالث.

وفي كرة السلة بنين، فاز بالمركز الأول فريق مدرسة المواكب - قرهود، وثانياً فريق أكاديمية دبي الدولية، وثالثاً فريق المواكب ـ البرشا، وفي كرة السلة بنات فاز بالمركز الأول فريق مدرسة جيمس الاتحادية، وثانياً فريق مدرسة المواكب ـ قرهود، وثالثاً أكاديمية دبي الدولية، وعلى مستوى كرة الطائرة بنين، فاز بالمركز الأول فريق المدرسة الدولية للفنون والعلوم، وثانياً مدرسة شويفات الدولية، وثالثاً مدرسة المواكب ـ قرهود، وفي كرة الطائرة بنات، فاز بالمركز الأول مدرسة المواكب - البرشاء، وثانياً المدرسة الدولية للفنون والعلوم، وثالثاً فيلادلفيا الخاصة.

وفازت المدرسة الدولية للفنون والعلوم بكأس البطولة، بمجموع النقاط، حيث حققت فرق المدرسة أعلى نقاط الفوز بسباقات البطولة.