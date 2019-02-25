مرتضى منصور يقرر إيقاف كهربا لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط الفريق، لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق، بخلاف تغريمه 300 ألف جنيه، بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى، في الكونفيدرالية الأفريقية.
وأكد رئيس الزمالك أن عودة اللاعب من عدمه تخص مجلس إدارة النادي.
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