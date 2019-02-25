الارشيف / اخبار الرياضه

مرتضى منصور يقرر إيقاف كهربا لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق (تفاصيل)

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقرر إيقاف كهربا لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط الفريق، لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق، بخلاف تغريمه 300 ألف جنيه، بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى، في الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الزمالك أن عودة اللاعب من عدمه تخص مجلس إدارة النادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يقرر إيقاف كهربا لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى