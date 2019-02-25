شكرا لقرائتكم خبر عن رافائيل نادال يفتتح بطولة المكسيك بمواجهة الألمانى ميشا زفيريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الثانى عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، مسيرته فى بطولة المكسيك المفتوحة ذات الـ500 نقطة التى تنطلق، اليوم الإثنين، فى أكابولكو، بمواجهة الألمانى ميشا زفيريف.

كان نادال، الذى توج بهذه البطولة فى 2005 و2013، قد انسحب من نسخة العام الماضى بسبب الإصابة، ويعود الآن كمرشح أول للقب بعد أن بلغ نهائى بطولة أستراليا المفتوحة فى يناير الماضى، حيث سقط أمام الصربى نوفاك ديوكوفيتش.

وبمواجهة زفيريف فى الدور الأول، سيكرر الإسبانى نفس انطلاقته فى نسخة 2016 حين استهل مشواره بالبطولة المكسيكية بانتصار على اللاعب الألمانى الذى يحتل حاليا المرتبة الـ65 فى التصنيف العالمى، لكنه سيكون منافسا جيدا لرافا لقياس مستوى لياقته.

أما شقيق ميشا، ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث بين لاعبى التنس المحترفين والمرشح الثانى للقب، فسيبدأ مشواره بالبطولة أمام لاعب من الأدوار التأهيلية.

من جانبه، سيغيب حامل اللقب الأرجنتينى خوان مارتين ديل بوترو، المصنف الرابع عالميا، عن البطولة بسبب الإصابة.

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وفى المنافسات النسائية التى ستُجرى فى غياب حاملة اللقب الأوكرانية لسيا تسورينكو، ستستهل الأمريكية سلون ستيفنز، المصنفة الثالثة عالميا والمرشحة الأولى للقب، مشوارها فى أكابولكو بمواجهة الفرنسية بولين بارمنتييه (55).

من جانبها، ستواجه الأمريكية دانييل كولينز، المصنفة الـ24 عالميا والمرشحة الثانية للقب، فى بداية مشوارها بالبطولة، الروسية فيكتوريا أزارينكا (49) التى توجت بلقب أستراليا المفتوحة مرتين.

أصبح الكندى الشاب فيلكس أوجيه ألياسيم، أصغر لاعب يبلغ المباراة النهائية لإحدى بطولات المحترفين من فئة 500 نقطة، اليوم السبت، عندما تغلب على بابلو كويفاس 6-3 و3-6 و6-3، فى قبل نهائى بطولة ريو المفتوحة للتنس.

وسيلتقى اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، اليوم الأحد، مع لاسلو دييرى، فى معركة بين اثنين يخوضان أول مباراة نهائية فى مسيرتيهما عقب انسحاب الياش بيدينى، منافس اللاعب الصربى من مباراتهما فى الدور قبل النهائى بسبب الإصابة.

ولم يسبق لأوجيه ألياسيم الوصول إلى قبل النهائى، أى بطولة للمحترفين، قبل قدومه للبرازيل، لكنه قدم أداء رائعا أمام منافسه القادم من أوروجواى والفائز بلقب ريو المفتوحة فى 2016.

ونجح اللاعب الكندى فى 88% من إرساله الأول فى المجموعة الثالثة الحاسمة، وأنقذ 5 نقاط لكسر إرساله حصل عليها كويفاس البالغ من العمر 33 عاما.

وأوجيه ألياسيم هو رابع لاعب شاب فقط يصل إلى نهائى إحدى بطولات المحترفين من فئة 500 نقطة منذ إنشائها فى 2009. واللاعب الشاب السابق هو المصنف الثالث على العالم حاليا ألكسندر زفيريف، الذى بلغ نهائى بطولة هاله فى 2016 وعمره 19 عاما. ويحتل أوجيه ألياسيم المركز 104 عالميا فى الوقت الحالى، وسيدخل بانتصاره قائمة أفضل 100 لاعب عند إصدار التصنيف الجديد، اليوم.