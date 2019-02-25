واصل الزمالك المصري نتائجه المتواضعة وإهدار النقاط بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-1 الحد على ملعب الجيش في برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتقدم بترو اتليتكو عبر تياغو أوزولاو (60)، وعادل الزمالك عن طريق يوسف ابراهيم "اوباما" (90+4) من متابلعة رأسية لكرة عبد الله جمعة العرضية. وفي مباراة ثانية، خسر نصر حسين داي الجزائري أمام مضيفه غور ماهيا الكيني بهدفين نظيفين لفرانسيس كاهاتا (84) والرواندي جاك تويسنج (87). وطرد لاعب نصر حسين داي شمس الدين حراق قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. وتخلى الفريق الجزائري عن صدارة المجموعة لغور ماهيا (6 نقاط) بعد أن وقف رصيده عند 4 نقاط وتراجع الى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بترو أتلتيكو، مقابل نقطتين للزمالك صاحب المركز الأخير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كأس الاتحاد الإفريقي: الزمالك يواصل اهدار النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.