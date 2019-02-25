الصفاقسي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام ساليتاس في الكونفيدرالية الأفريقية

خيم التعادل السلبي على المباراة التي

جمعت الصفاقسي التونسي بضيفه ساليتاس من بوركينا فاسو اليوم الأحد، في

الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد

الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) والتي شهدت أيضا فوز

النجم الساحلي التونسي على إينوجو رينجرز النيجيري 2 / .1



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع الصفاقسي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع ساليتاس رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز النجم الساحلي التونسي على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري 2 / .1



وسجل هدفي النجم إيهاب مساكني وصدام بن عزيزة في الدقيقتين 35 و64، فيما سجل هدف إينوجو رينجرز برايت سيلاس في الدقيقة .15



ورفع النجم الساحلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام إينوجو رينجرز الذي توقف رصيده عند أربع نقاط في المركز الثالث.