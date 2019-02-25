شكرا لقرائتكم خبر عن الريدز يكتفي بالتعادل مع اليونايتد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اكتفى ليفربول بنقطة من تعادل سلبي مع مانشستر يونايتد، كانت كافية لعودته إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي، مفوتا فرصة استغلال سلسلة إصابات عانى منها مضيفه في المرحلة الـ27.

ورفع ليفربول رصيده الى 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن سيتي الذي كان خاض مباراته في هذه المرحلة محققاً فوزا على إيفرتون 2/0، بينما تراجع يونايتد إلى المركز الخامس مع 52 نقطة، بفارق نقطة خلف أرسنال الفائز على ضيفه ساوثمبتون 2/0.

وشكلت الإصابات عنوان مباراة ندرت فيها الفرص الفعلية، اذ شهد الشوط الأول 4 تبديلات اضطرارية، 3 منها ليونايتد.