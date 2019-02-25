تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

بتلك النتيجة أصبح ترتيب المجموعة كالتالى جورماهيا الكينى فى المركز الأول برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطتين.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:”محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتعادل مع بترو أتلتيكو 1-1 في الكونفدرالية..ويتزيل مجموعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.