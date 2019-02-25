شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتفقد أرضية ملعب الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بعدما وجه بالتحقيق في سوء أرضيته في وقت سابق ومعالجتها.

وكان قد شكل رئيس الهيئة العامة للرياضة لجنة عاجلة منتصف يناير الماضي للتحقيق في عدم اكتمال أعمال الصيانة لملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض وسوء جاهزيته والأسباب التي أدت إلى ذلك، لتقرر لاحقا إنهاء تكليف المهندس المسؤول بالإشراف على الملعب، وإنهاء التعاقد مع المهندس المكلف بزراعة الملعب بصورة فورية، إلى جانب إعادة هيكلة وكالة الشؤون الفنية، واستقطاب شركات متخصصة في زراعة الملاعب ليتم تحديد 20 يوما لإعادة تأهيل أرضية ملعب الملك فهد.