شكرا لقرائتكم تقنية الفيديو تهدي فيورنتينا تعادلاً ثميناً أمام إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل إنتر ميلان مع مضيفه فيورنتينا 3 - 3 في مباراة مثيرة خلال منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف إنتر ميلان ماتياس فيتشينو في الدقيقة السادسة وماتيو بوليتانو في الدقيقة 40 وإيفان بيريسيتش في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، فيما سجل أهداف فيورنتينا ستفين دي فري، لاعب إنتر ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى ولويس مورييل في الدقيقة 74 وجوردان فيرتوت من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.