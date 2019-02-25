شكرا لقرائتكم نابولي يتجاوز بارما برباعية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل أركاديوش ميليك مهاجم نابولي هدفين، بما في ذلك هدف خادع بعد أن مرت الكرة أسفل الحائط أثناء تنفيذ ركلة حرة، ليستعيد نابولي لمسته التهديفية بانتصار رائع 4 - صفر على بارما ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وضع بيوتر زيلينسكي فريق نابولي في طريقه نحو الفوز مسجلا أول هدف لفريقه خارج ملعبه خلال أكثر من شهرين قبل أن يضيف مواطنه ميليك هدفين قبل وبعد الاستراحة وأكمل آدم وناس الرباعية.

وظل نابولي صاحب المركز الثاني، والذي تعادل سلبيا في اخر مباراتين في الدوري، مبتعدا بفارق 13 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر قبل أن مواجهتهما معا يوم الأحد المقبل.

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وبدا نابولي قريبا من مستواه السابق ووضعه زيلينسكي في المقدمة في الدقيقة 19 بعد أن تبادل التمريرات مع السيد هيساي قبل أن يسدد في مرمى لويجي سيبي. وكان آخر هدف يسجله الفريق في مباراة خارج ملعبه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال الانتصار 1 - صفر على كالياري في 16 ديسمبر الماضي.

وواصل نابولي الهجوم وحصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36. وسدد ميليك بمهارة من أسفل الحائط الدفاعي لتسكن الشباك بطريقة خادعة. ونال بارما ركلة جزاء في الدقيقة 56 بسبب خطأ ارتكبه كيفن مالكويت ضد برونو ألفيس لكن وعقب تأخير ومراجعة الواقعة على شاشة على جانب الملعب، أشار الحكم إلى أن خوسيه كاييخون مهاجم نابولي تعرض للعرقلة أثناء بناء الهجمة.

وانقض ميليك على تمريرة خلفية ليضيف الهدف الثالث بإنهاء مميز في الدقيقة 73، وهو هدفه 14 هذا الموسم، وأنهى البديل وناس تبادلا رائعا للتمريرات ليسجل الهدف الرابع بعدها بتسع دقائق.