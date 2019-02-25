كيبا حارس تشلسي يحرج ساري ويرفض استبداله

اسماء السيد - أثار حارس مرمى تشلسي الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا جدلا كبيرا في الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الإضافي للمباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي، بعدما رفض استبداله رغم تعرضه للإصابة.

وأنقذ الحارس الإسباني مرمى فريقه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لأغويرو على دفعتين وأصيب على إثرها ليتدخل الجهاز الطبي لإسعافه ومن ثم قرر المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري استبداله بالأرجنتيني ويلي كاباييرو.

لكن كيبا رفض الخروج وأبلغ الجهاز الفني لفريقه أن بإمكانه إكمال المباراة ما أثار غضب ساري الذي استدعاه الحكم جوناثان موس لاتخاذ القرار الأخير فأكد له بقاء كيبا وراح غاضبا حتى أنه غادر الملعب قبل أن يعود إلى دكة البدلاء.

وعلق ساري على ذلك قائلا "كان سوء تفاهم كبير"، مضيفا "في هذا الموقف كان هناك سوء فهم كبير سببه الراديو" في إشارة إلى جهاز التواصل بين الفريقين الفني والطبي.

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وتابع "فهمت أن هناك مشكلة ونحتاج إلى تغيير. لم أعرف ذلك (قدرته على مواصلة اللعب) حتى وصل الطبيب إلى مقاعد البدلاء بعد بضع دقائق".

وأحرز مانشستر سيتي لقب بطل مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح 4-3 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي على ملعب ويمبلي في لندن.

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