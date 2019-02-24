أبدى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عدم رضاه عن تعادل الفريق أمام بيترو اتلتيكو الانجولي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة الثالثة من الكونفدرالية الافريقية.
وقال جروس في تصريحات عقب المباراة "الزمالك لم يستطع خلق فرص بشكل كبير خلال المباراة بسبب قوة دافع الخصم وتنظيمها".
واردف "كنا نلعب للفوز ، والان
واختتم "محبط للغاية من النتيجة، وسنسعى لتدارك الامور سريعاً من أجل الفوز في المباريات المقبلة بالمجموعة، خاصة وان الفرصة مازالت قائمة نحو التأهل".
كانت هذه تفاصيل خبر جروس: الفرصة في التأهل مازالت قائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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