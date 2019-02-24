جروس: الفرصة في التأهل مازالت قائمة

كتب - مصطفى جويلي

أبدى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عدم رضاه عن تعادل الفريق أمام بيترو اتلتيكو الانجولي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة الثالثة من الكونفدرالية الافريقية.

وقال جروس في تصريحات عقب المباراة "الزمالك لم يستطع خلق فرص بشكل كبير خلال المباراة بسبب قوة دافع الخصم وتنظيمها".

واردف "كنا نلعب للفوز ، والان

ليس أمانا سوى تحقيق الإنتصار في الثلاث مباريات المقبلة في دور المجموعات".

واختتم "محبط للغاية من النتيجة، وسنسعى لتدارك الامور سريعاً من أجل الفوز في المباريات المقبلة بالمجموعة، خاصة وان الفرصة مازالت قائمة نحو التأهل".