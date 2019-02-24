إبراهيم سعيد: عبدالله جمعة هو الافضل.. ولاعبي الزمالك ضيوف شرف

كتب - عادل أبو الفضل:

علق إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر الاسبق على أداء عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، خلال مباراة فريقه أمام بيترو أتلتيكو في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في الجولة

الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " رغم الخطأ من عبدالله جمعه، لكن

Advertisements

هو الأفضل في لاعبي الزمالك، باقي لاعبي الزمالك ضيوف شرف في المباراة".

وأردف " عبد الله جمعه هو الأفضل، روح عاليه جدا".

يذكر أن الزمالك تمكن من خطف تعادل صعب بهدف لمثله خلال مواجهة بيترو اتلتيكو الانجولي في البطولة الكونفدرالية.