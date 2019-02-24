اونلاين | تعليق مثير من جوارديولا على واقعة "ساري وكيبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من جوارديولا على واقعة "ساري وكيبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على تجاهل كيبا أريزابلاجا حارس مرمى تشيلسي لأوامر مدربه ماوريسيو ساري بالخروج.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "كانت مباراة صعبة، تشيلسي واحد من أصعب الفرق التي واجهتها في حياتي، جورجينيو وكانتي كانوا يضغطون بشكل لا يصدق، ليس من السهل مواجهتهم".