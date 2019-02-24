انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر سيتي يُتوّج بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 11:27 مساءً - تُوّج نادي مانشستر سيتي بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم بفوزه على منافسه تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بلا أهداف، مساء الأحد.

فعلى ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، فشل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في فك طلاسم دفاع الفريق اللندني الذي يتولى الإيطالي ماوريسيو ساري مهمة الإشراف الفني عليه.

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وذهبت المباراة إلى الأشواط الإضافية لكنها لم تعرف أي تغيير على النتيجة، ليلجأ "البلوز" و"السيتزن" إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في نهاية المطاف لمانشستر سيتي، ليظفر بلقبه السادس في البطولة والثالث في السنوات الأربع الأخيرة.

وهذا اللقب الأول لمانشستر سيتي من أصل 4 بطولات محلية وقارية يُنافس عليها، وهنا يدور الحديث حول الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.