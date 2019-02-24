الارشيف / اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يُتوّج بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر سيتي يُتوّج بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 11:27 مساءً - تُوّج نادي مانشستر سيتي  بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم بفوزه على منافسه بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بلا أهداف، مساء الأحد.

فعلى ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، فشل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في فك طلاسم دفاع الفريق اللندني الذي يتولى الإيطالي ماوريسيو ساري مهمة الإشراف الفني عليه.

Advertisements

وذهبت المباراة إلى الأشواط الإضافية لكنها لم تعرف أي تغيير على النتيجة، ليلجأ "البلوز" و"السيتزن" إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في نهاية المطاف لمانشستر سيتي، ليظفر بلقبه السادس في البطولة والثالث في السنوات الأربع الأخيرة.

وهذا اللقب الأول لمانشستر سيتي من أصل 4 بطولات محلية وقارية يُنافس عليها، وهنا يدور الحديث حول الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يُتوّج بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى