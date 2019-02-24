شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متقدماً على ليفانتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أنهى نادي ريال مدريد الشوط الأول متقدماً على مضيفه ليفانتي، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما حالياً، ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني. وأحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الميرنجي الوحيد في الدقيقة 43 من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح، في مباراة شهدت سيطرة واضحة من الملكي على أحداث الشوط، في إنتظار أحداث الشوط الثاني.

ويفتقد الريال في المباراة لخدمات إيسكو بسبب عدم جاهزية الإسباني للمشاركة مع الفريق بعد العودة من الإصابة، بالإضافة لغياب مواطنه ماركوس يورينتي للإصابة.

والجدير بالذكر أن الريال يدخل المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ٤٥ نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد ٣٠ نقطة.