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التعادل يحسم الشوط الأول بين الزمالك وبترو أتلتيكو

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الخليج 365- حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين نادي الزمالك وضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي تجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وشهد الشوط الأول استحواذ نسبي من لاعبي الزمالك ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على رمى الفريق الأنجولي، حيث قام لاعبي الزمالك بالتسديد على مرمى الضيوف في ٤ مناسبات كانت منهم تصويبتين فقط داخل القائمين والعارضة، ليفشل الزمالك في إحراز هدف التقدم في إنتظار أحداث الشوط الثاني.

وأعلن جروس المدير الفني للفريق عن مفاجأة بتشكيل الزمالك بمشاركة أحمد السيد زيزو على حساب إبراهيم حسن، وتواجد محمود حمدي الونش في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض بديلاً للمصاب محمود علاء.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يدخل اللقاء متذيلاً لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادله أمام نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق في الجولة الثانية، بينما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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