انت الان تتابع تركي آل شيخ للجارحي: «انبسط يا عم رديت عليك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
رد المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بعد المنشور الذي نشره الأخير صباح اليوم الأحد على صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب آل الشيخ لعضو مجلس الأهلي على صفحته الشخصية على "الفيسبوك ، قائلًا: "اه لحد الآن.. نظاما... والقرار مترجعوش فيه لأنه مش قراركم... وانبسط ياعم رديت عليك... مع إني بحب أرد على الكبير فيكم..".
البداية كانت مع قيام تركي آل الشيخ بنشر صورة لمجلس إدارة النادي الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس السبت، وكتب عليها، قائلًا: "إن شاء الله انكم هتتخذو القرار الصح وتلعبو يوم 28 ماتش الكاس.. ماشاء الله هوا كان عيد ميلاد حد؟ أو فرحانين برجعتي بالسلامة؟". وواصل آل الشيخ:
البداية كانت مع قيام تركي آل الشيخ بنشر صورة لمجلس إدارة النادي الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس السبت، وكتب عليها، قائلًا: "إن شاء الله انكم هتتخذو القرار الصح وتلعبو يوم 28 ماتش الكاس.. ماشاء الله هوا كان عيد ميلاد حد؟ أو فرحانين برجعتي بالسلامة؟".
وواصل آل الشيخ: "بما أنني رئيسكم الشرفي الذي لم تقبل استقالته حتى الآن أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي... أنصحكم عشان ماتقولوش تدخل دي مجرد نصيحة...وشكراً".
وقام محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، بالرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "رئيسكم.. على فكرة إحنا لسة في حالة انعقاد دائم.. اتقل تاخد حاجة نضيفة.. بس احنا لما بناخد قرار مش بنرجع فيه".
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