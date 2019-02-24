انت الان تتابع تركي آل شيخ للجارحي: «انبسط يا عم رديت عليك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

رد المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بعد المنشور الذي نشره الأخير صباح اليوم الأحد على صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب آل الشيخ لعضو مجلس الأهلي على صفحته الشخصية على "الفيسبوك ، قائلًا: "اه لحد الآن.. نظاما... والقرار مترجعوش فيه لأنه مش قراركم... وانبسط ياعم رديت عليك... مع إني بحب أرد على الكبير فيكم..".

البداية كانت مع قيام تركي آل الشيخ بنشر صورة لمجلس إدارة النادي الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس السبت، وكتب عليها، قائلًا: "إن شاء الله انكم هتتخذو القرار الصح وتلعبو يوم 28 ماتش الكاس.. ماشاء الله هوا كان عيد ميلاد حد؟ أو فرحانين برجعتي بالسلامة؟". وواصل آل الشيخ:

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