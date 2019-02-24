انت الان تتابع الأهلي يخطف فوزًا ثمينًا من الجونة ويرتقي للوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم يشفع لفريق الجونة فرض سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الأول، وبعدما خطف جدو الهدف الأول، نجح الأهلي في إدراك التعادل وخطف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، تقدم محمد ناجي جدو لأصحاب الأرض، وأدرك كريم نيدفيد هدف التعادل للمارد الأحمر، قبل أن يضيف ناصر ماهر هدف الفوز للأهلي، الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، وثلاث نقاط عن بيراميدز الثالث، بينما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

بداية المباراة جاءت هادئة من قبل الفريقين، في ظل استحواذ نسبي من لاعبي الجونة، لكن دون خطورة على مرمى شريف إكرامي، وبعد مرور 10 دقائق بدأت تظهر خطورة الأهلي في ظل تحركات جونيور أجاي وعلي معلول ورمضان صبحي، ووصلوا بأكثر من كرة إلى مرمى الفريق الساحلي، لكن لم يستطيعوا هز الشباك. وبدأ فريق الجونة يلعب

بداية المباراة جاءت هادئة من قبل الفريقين، في ظل استحواذ نسبي من لاعبي الجونة، لكن دون خطورة على مرمى شريف إكرامي، وبعد مرور 10 دقائق بدأت تظهر خطورة الأهلي في ظل تحركات جونيور أجاي وعلي معلول ورمضان صبحي، ووصلوا بأكثر من كرة إلى مرمى الفريق الساحلي، لكن لم يستطيعوا هز الشباك.

وبدأ فريق الجونة يلعب على الهجمة المرتدة، بعدما كان ضاغطًا في البداية، وشكّل خطورة على دفاع الأهلي عن طريق أحمد حسن مكي ومحمد ناجي جدو، لكن دفاع الأهلي كان في المكان المناسب أمام كل الهجمات الساحلية، وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء بطاقة صفراء لجوزيف جوناثان بعد تدخلة العنيف مع علي معلول في الدقيقة 16 .

انحصر اللعب في وسط الملعب مع هدوء نسبي، وفي الدقيقة 20 تبادل لاعبو الأهلي الكرة، أنهاها ناصر ماهر بتمريرة رائعة إلى جونيور أجاي، الذي انفرد بحارس الجونة، الذي خرج من مرماه وتصدى للكرة قبل أن تصل إلى أجاي، وينقذ الموقف.

ومن هجمة مرتدة أخطأ أيمن أشرف في تشتيت الكرة، وخرج شريف إكرامي من مرماه في الوقت المناسب، وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى أحمد حسن مكي لاعب الجونة، عاد أيمن أشرف، ويقطع الكرة قبل أن تصل إلى محمد ناجي جدو، الذي تسبب في حصول عمرو السولية على البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف.

في الخمسة دقائق الأخيرة من الشوط الأول، سيطر الأهلي على الكرة، وحاول الوصول إلى شباك الجونة، لكن وقف الدفاع الساحلي أمام الهجمات الأهلاوية، التي شكلت خطورة نسبية، وحصل ناصر ماهر على ركلة حرة مباشرة، نفذها علي معلول بتسديدة على مرمى الجونة، مرت أعلى القائم.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول انطلق حسين الشحات من الجهة اليمنى، إلا أنه سقط بعد تدخل من لاعب الجونة، لتصل الكرة إلى جونيور أجايي المنطلق على حدود منطقة جزاء الفريق الساحلي، ومرر كرة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى ناصر ماهر المتواجد أمام المرمى، لكنه سدد كرة ضعيفة من لمسة واحدة خرجت إلى ضربة مرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ضغط الأهلي في بداية الشوط الثاني، لكن دون أي خطورة على مرمى الجونة، بعد مرور 5 دقائق انحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 53 أحرز محمد ناجي جدو هدف التقدم لفريق الجونة، بعدما نفذت كرة طولية من ركلة حرة مباشرة، وصلت إلى جدو، سددها في المرمى لحظة خروج شريف إكرامي، حاول سعد سمير ومحمد هاني إنقاذ الكرة لكن تخطهما الكرة إلى داخل الشباك، معلنًا عن هدف التقدم للفريق الساحلي.

بعد الهدف حاول الأهلي العودة إلى اللقاء، وضغط على لاعبي الجونة مع استحواذ على الكرة، وأجرى مارتن لاسارتي تبديلين دفعة واحدة، بخروج هشام محمد ونزول كريم نيدفيد، وخروج حسين الشحات ومشاركة جيرالدو، من أجل تنشيط الخط الهجومي وإدراك هدف التعادل.

وفي الدقيقة 73 أدرك الأهلي هدف التعادل، بعدما انطلق محمد هاني من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية ارضية، تصدى لها حارس الجونة، قبل أن تصل إلى جيرالدو، سددها داخل شباك الغرباوي، لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على اللاعب الأنجولي.

مارتين لاسارتي مدرب الأهلي أجرى آخر تبديلاته بخروج رمضان صبحي ونزول مروان محسن، وفي الدقيقة 78 نجح المارد الأحمر في إدراك هدف التعادل، بعدما لعبت كرة طولية من علي معلول، شتتها أحمد سعيد أوكا مدافع الجونة، لتصل إلى كريم نيدفيد على حدود منطقة الجزاء، استلم الكرة وأطلق تسديدة صاروخية، اصطدمت بالقائم الأيسر للغرباوي وسكنت الشباك.

بعد هدف التعادل ضغط الأهلي لإحراز الهدف الثاني، وشنّ عدة هجمات، بعدما أرسل جيرالدو عرضية في الدقيقة 83 استقبلها مروان محسن برأسية ضعيفة تصدى لها حارس الجونة، وبعدها بدقيقة مرر أجاي بينية رائعة إلى جيرالدو الذي سدد كرة بغرابة شديدة مرت إلى ضربة مرمى، وفي الدقيقة 86 انفرد أجاي بالغرباوي، الذي تصدى للكرة من أمام أجاي.

الأهلي ترجم سيطرته، بهدف ثان في الدقيقة 86، بعدما نفذ على معلول ركلة ركنية، شتتها دفاع الجونة، وصلت إلى أيمن أشرف الذي أرسل عرضية، على رأس مروان محسن الذي هيأ الكرة إلى ناصر ماهر الذي أطلق تسديدة صاروخية في شباك الغرباوي.

وأعلن الحكم عن 5 دقائق وقت محتسبا بدلًا من الضائع، وفي الدقيقة الثانية، حصل سعد سمير مدافع الأهلي، على البطاقة الحمراء، بعد تدخل عنيف على محمد ناجي جدو، وانفرد أجاي بحارس الجونة، الذي خرج من مرماه وتصدى للكرة، ورد الفريق الساحلي بهجمة مرتدة، أنهاها إسلام رشدي بعرضية ذهبت إلى يد شريف إكرامي.

حاول لاعبو الجونة إدراك هدف التعادل، وشنّ أكثر من هجمة في الدقيقتين الأخيرتين، لكن فشلت جميع محاولاتهم، في ظل التنظيم الدفاعي من لاعبي الفريق الأحمر، الذي لعب ناقصًا بعد طرد سعد سمير مدافع الفريق، قبل أن يطلق جهاد جريشة حكم المواجهة، صافرة نهاية اللقاء، بفوز الأهلي بهدفين لهدف.