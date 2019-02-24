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هكذا دعم لاعبو بيراميدز تركي آل الشيخ أمام المقاولون

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قبل مواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الممتاز، وهم يرتدون قمصانًا تحمل صورة تركي آل الشيخ، مالك النادي ورئيس هيئة الترفية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. وجاءت هذه الخطوة من جانب لاعبى فريق بيراميدز، بعدما أعلن النادي في بيان رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.

وأعلن بيراميدز، عن قرار تركي آل الشيخ، مالك النادي، بإعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات، حيث كان قد أصدر بيراميدز بيانًا عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس، أكد خلاله «تحمل آل الشيخ»

وأعلن بيراميدز، عن قرار تركي آل الشيخ، مالك النادي، بإعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات، حيث كان قد أصدر بيراميدز بيانًا عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس، أكد خلاله «تحمل آل الشيخ» كل ذلك احتراما وتقديرًا لجميع الشخصيات الاعتبارية ولسالم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ومنسوبي النادي وجمهوره، وذلك بعدما أعلن بيراميدز في وقت سابق، نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في مصر.

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