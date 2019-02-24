انت الان تتابع هكذا دعم لاعبو بيراميدز تركي آل الشيخ أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قبل مواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهم يرتدون قمصانًا تحمل صورة تركي آل الشيخ، مالك النادي ورئيس هيئة الترفية السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. وجاءت هذه الخطوة من جانب لاعبى فريق بيراميدز، بعدما أعلن النادي في بيان رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.

وأعلن بيراميدز، عن قرار تركي آل الشيخ، مالك النادي، بإعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات، حيث كان قد أصدر بيراميدز بيانًا عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس، أكد خلاله «تحمل آل الشيخ»