بيراميدز يعود للوصافة من بوابة المقاولون العرب

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تحرير:علي الزيني ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وجاء هدف الفوز عن طريق عمر خريبين، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، متفوقًا على الأهلي الذي تخطي عقبة الجونة في وقت لاحق من اليوم، بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 34 نقطة في المركز الخامس.
بداية المباراة جاءت هادئة من لاعبي الفريقين، في ظل محاولات على استحياء من بيراميدز للوصول لشباك المقاولون، وفي الدقيقة 24 أرسل كينو عرضية داخل منطقة الجزاء، شتتها مدافع ذئاب الجبل قبل أن تصل إلى عمر خربيين. وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، محاولات من جانب لاعبي بيراميدز، لتسجيل هدف التقدم، قبل
وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، محاولات من جانب لاعبي بيراميدز، لتسجيل هدف التقدم، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط سلبيًا.
وضغط بيراميدز من بداية الشوط الثاني، في المقابل لعب المقاولون العرب على الهجمات المرتدة، ونجح عمر خربين في تسجيل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 65، بعد عرضية من عمر جابر، استلمها خربين وتلاعب بمدافعي المقاولون وسدد الكرة داخل الشباك.
وأهدر محمد طلعت هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 69، بعد عرضية من أمير عابد، سددها طلعت خارج المرمى، وأطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.
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