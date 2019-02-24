بيراميدز يعود للوصافة من بوابة المقاولون العرب

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تحرير:علي الزيني ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وجاء هدف الفوز عن طريق عمر خريبين، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، متفوقًا على الأهلي الذي تخطي عقبة الجونة في وقت لاحق من اليوم، بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 34 نقطة في المركز الخامس.

بداية المباراة جاءت هادئة من لاعبي الفريقين، في ظل محاولات على استحياء من بيراميدز للوصول لشباك المقاولون، وفي الدقيقة 24 أرسل كينو عرضية داخل منطقة الجزاء، شتتها مدافع ذئاب الجبل قبل أن تصل إلى عمر خربيين. وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، محاولات من جانب لاعبي بيراميدز، لتسجيل هدف التقدم، قبل

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