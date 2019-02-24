انت الان تتابع المقاصة يتضامن مع الزمالك ويطلب تأجيل مواجهة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م

تقدم مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام الزمالك، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وهو ما جاء تضامنًا مع طلب نادي الزمالك الذي يرغب التأجيل أيضًا بسبب سفر فريقه الي انجولا للقاء بترو أتليتكو يوم 3 مارس في الكونفيدرالية الإفريقية، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق الفيومي من ضغط المباريات، حيث يلعب مباراة أمام الإنتاج الحربي يوم 2 مارس في الدوري بعد لقاء الزمالك بـ48 ساعة.

وكشف عبد السلام أن تأجيل المباراة في مصلحة الفريقين، خاصة أن الفارس الأبيض في مهمة وطنية، حيث يلعب أمام بترو أتليتكو في أنجولا، وسيتعرض للإرهاق بسبب رحلة السفر الشاقة، في الوقت الذي يلعب فيه المقاصة مع الإنتاج الحربي يوم 2 مارس، وهو ما يسبب الضرر للناديين. وأوضح، أن طلب المقاصة بتأجيل مواجهة الكأس،

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