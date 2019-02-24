انت الان تتابع سيد عبد الحفيظ يطلب معاملته من الحكام مثل أحمد حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس طرده خلال مواجهة الجونة، حيث قال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن الكثيرين يتحدثون عن العدالة، وتم طرد أحمد حسن من قبل وقتما كان مشرفًا على الكرة في بيراميدز، وفي المباراة التالية كان موجودا في الملعب. وأكد عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بعد انتهاء اللقاء، أنه لم يبد أي أعتراض على حكم المباراة، وأن اللائحة يجب أن تطبق على الجميع، لأن الأهلي لا ينسى، مؤكدًا أنهم ملتزمون باللوائح.

وأضاف مدير الكرة بالفريق الأحمر أنه قام للحكم جهاد جريشة ليستفسر منه سبب احتساب التسلل على رمضان صبحي، لأنه يرى من وجهة نظره أنها سليمة ولا يوجد بها شائبة تسلل. وقدم سيد عبد الحفيظ الشكر للاعبيه بعد تحقيق الفوز على الجونة، مشيرًا أنه من المهم أن يستمر الأهلي في الضغط على بقية الفرق، لأن الدوري ما زال

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