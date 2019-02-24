مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة على حساب تشلسي

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مباراة تشلسي ومانشستر سيتي شهدت ندية كبيرة

توج نادي مانشستر سيتي، مساء الأحد، بكأس الربطة الإنجليزية على حساب تشلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، وذلك بعد أسبوعين من هزيمة "البلوز" 6-0 أمام "السيتيزنز".

وانتهى شوطا المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكما لضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها فريق مانشستر سيتي بنتيجة 4-3.

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واحتفظ مانشستر سيتي باللقب، الذي كان توج به الموسم الماضي على حساب الفريق اللندني الآخر أرسنال بثلاثية نظيفة، رافعا سجله من الألقاب في المسابقة إلى 6 في 7 مباريات نهائية، وإلى 4 في الأعوام الخمسة الأخيرة.

من جانبه، فشل تشلسي في إحراز اللقب السادس والأول منذ 2015 حيث خسر المباراة النهائية الثالثة بعد عامي 1972 و2008.