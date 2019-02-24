مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة على حساب تشلسي

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توج نادي مانشستر سيتي، مساء الأحد، بكأس الربطة الإنجليزية على حساب تشلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، وذلك بعد أسبوعين من هزيمة "البلوز" 6-0 أمام "السيتيزنز".
وانتهى شوطا المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكما لضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها فريق مانشستر سيتي بنتيجة 4-3.
واحتفظ مانشستر سيتي باللقب، الذي كان توج به الموسم الماضي على حساب الفريق اللندني الآخر أرسنال بثلاثية نظيفة، رافعا سجله من الألقاب في المسابقة إلى 6 في 7 مباريات نهائية، وإلى 4 في الأعوام الخمسة الأخيرة.
من جانبه، فشل تشلسي في إحراز اللقب السادس والأول منذ 2015 حيث خسر المباراة النهائية الثالثة بعد عامي 1972 و2008.
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