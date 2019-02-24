انت الان تتابع كلوب وسولسكاير.. وهجوم على أداء صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد صلاح لم يظهر بشكل جيد خلال المباراة

اعتبر المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، أن نجمه المصري محمد صلاح لم يظهر بالشكل المطلوب والمعتاد خلال المواجهة التي جمعت الفريق مع مانشستر يونايتد، الأحد، في أولد ترافورد.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أشار كلوب إلى أنه يتواجد كمدير فني لليفربول "من أجل مساعدة اللاعبين على الظهور بأفضل شكل ممكن".

وقال: "لا أعلم لماذا لم يلعب صلاح جيدا، ولكن لست هنا لأكون مخيبا الآمال، أنا هنا لكي أساعد اللاعبين ليظهرون أفضل ما لديهم".

واستطرد قائلا: "بالتأكيد اللاعبين يريدون أن يظهروا في أفضل شكل.. ولكن أحيانا لا يحدث ذلك".

وأضاف: "لست مهتما لما حدث في مباراة اليوم كثيرا، أفكر الآن في مواجهة الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونخ".

سولسكاير وصلاح

من جانبه، استشهد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي غونار سولسكاير، بقرار كلوب بإخراج محمد صلاح من الملعب، ليدلل على قوة أداء لوك شاو في الكلاسيكو.

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وقال سولسكاير: "عندما احتاج ليفربول للتسجيل، قاموا بإخراج محمد صلاح".

وأضاف: "إخراج صلاح من الملعب يثبت الأداء الجيد الذي قدمه لوك شاو في المباراة"، وتابع: "لا أتذكر أي فرص لليفربول على الإطلاق. لا أتذكر أن دافيد دي خيا قام بأي تصد في اللقاء".

يذكر أن ليفربول تربع على صدارة الدوري الإنجليزي منفردا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بعدما تعادل سلبيا مع مانشستر يونايتد في مواجهة، الأحد.

ويملك "الريدز"، الذي تعادل في 3 من آخر 4 مباريات في الدوري، 66 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وبدا كلوب غاضبا وعصبيا طيلة المباراة، إذ عانى فريقه للعثور على براعته الهجومية، التي كانت أساس نجاحه هذا الموسم، أمام يونايتد الذي أجرى 3 تغييرات في الشوط الأول.

وتغيرت نبرة جماهير ليفربول مع خروجها من ملعب الغريم اللدود، إذ تغنت بمركزها في الدوري في الوقت الذي يسعى فيه فريقها للقب الأول في المسابقة منذ 1990.