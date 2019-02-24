انت الان تتابع اتحاد جدة يطرد بيليتش.. ويستعين بمدربه السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

درّب سيرا في الماضي نادي الاتحاد السعودي

قرر نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الأحد، إنهاء عقد مدربه الكرواتي، سلافن بيليتش، والتعاقد مجددا مع مدربه السابق خوسيه لويس سييرا.

وقال الاتحاد، صاحب المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة 21، عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر إنهاء التعاقد مع المدرب الكرواتي سلان بيليتش وجهازه المعاون وتوجيه الشكر لهم على عملهم الفترة الماضية.

وتابع "جاء هذا القرار بعد مراجعة نتائج الفريق في المرحلة الماضية التي لم تكن على مستوى التطلعات رغم عمل المجلس على تهيئة كافة السبل الممكنة أمام الجهاز الفني لتصحيح مسار الفريق وإعادته لوضعه الطبيعي"، وفق "رويترز".

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وأكد النادي أن لويس سييرا سيصل إلى مدينة دبي الإماراتية خلال ساعات تمهيدا للتعاقد معه لنهاية الموسم مع إمكانية تمديد التعاقد معه لموسم آخر باتفاق الطرفين.

وأضاف الاتحاد في بيانه "سيصل خوسيه سييرا إلى جدة بعد غد الأحد لقيادة تدريبات الفريق".

وسبق للمدرب التشيلي قيادة الفريق خلال العاميين الماضيين وقاده للقب كأس الملك موسمين متتالين.