الان تتابع مانشستر سيتي يعاقب تشيلسي بركلات الترجيح ويخطف كأس الرابطة الإنجليزية #تشيلسي_السيتي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

توج نادي مانشستر سيتي، مساء الأحد، بكأس الربطة الإنجليزية على حساب تشلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، وذلك بعد أسبوعين من هزيمة “البلوز” 6-0 أمام “السيتيزنز”.

وانتهى شوطا المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكما لضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها فريق مانشستر سيتي بنتيجة 4-3.

وكانت أخطر هجمات السيتي خلال المباراة بعرضية ستيرلينغ من جهة اليمين، التي كاد يضعها أغويرو في شباك البلوز لولا تدخل الدفاع بفدائية ثم إبعاد أكثر من رائع من نغولو كانتي إلى وسط الملعب