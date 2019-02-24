شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يوافق على طلبات «المرأة الحديدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد حالة من اللغط الذى أثير خلال الفترة الماضية واستمر عدة أشهر، أشارت أنباء إلى أن نادى إنتر ميلان الإيطالى قد وافق أخيرا على مطالب نجمه ماورو إيكاردى وزوجته واندا نارا.

وقالت صحيفة «كوريير ديلو سبورت» إن بيبى ماروتا، رئيس إنتر ميلان، جهز عقدا جديدا «محسنا» لنجم الفريق إيكاردى، وأرسله لوكيلة أعماله وزوجته واندا نارا.

وأضافت الصحيفة أن العقد الجديد سيمنح إيكاردى راتبا سنويا قدره 6.5 مليون يورو، بزيادة 1.5 مليون يورو عن راتبه الحالى، وسيمتد إلى صيف 2023.

ورغم أن نارا قد طالبت براتب قدره 10 ملايين يورو لزوجها الذى «لا يعامل بطريقة جيدة من قبل إنتر» وفقا لها، فإن تقارير صحفية إيطالية اعتبرت زيادة راتب اللاعب رضوخا للمرأة الحديدية، التى اتخذت وزوجها سياسة «لى الذراع» مع إدارة النادى.

واندا نارا

وقرر مسؤولو إنتر سحب شارة القيادة من اللاعب الأرجنتينى صاحب الـ26 عاما، بعد تكرار تصريحات نارا التى قالت إن زوجها قد يرحل بعد تلقيه عددا من العروض من أكبر الأندية الأوروبية، مما تسبب فى شرارة الخلاف بين النادى وإيكاردى.

ويبدو أن رئيس النادى المعروف بحزمه فى التعامل مع اللاعبين، قد رضخ أخيرا لنارا وقدم عقدا جديدا لإيكاردى، لكن من غير المعروف كيف ستتجاوب نارا مع العرض.

من جانبه، كشف أبيان مورانو، الوكيل السابق للأرجنتينى ماورو إيكاردى، مهاجم وهداف إنتر ميلان الإيطالى، عن سبب أزمة الأخير الحالية مع إدارة «النيراتزورى».

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وقال مورانوا، فى تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية: «إيكاردى تغير كثيراً بعد دخول واندا نارا حياته»، علماً بأن واندا هى زوجته وتقوم بدور وكيل أعماله الحالى.

وأضاف: «قبل أن يكون متواضعاً ومتشوقاً للتحسن والتطور، تغيرت الطريقة التى ينظر بها للحياة، وهى ما اعتبرها بشكل شخصى خاطئة».

وتابع: «بكل صدق أنا لست متفاجئاً بما يحدث، فى الوقت الصغير الذى اضطررت فيه للعمل مع زوجته، لاحظت على الفور موقفاً مختلفاً، فكان معزولاً، وهذا التغيير فى حياته يمكن أن يعرض مستقبله الرياضى للخطر».

وأضاف: «سيترك بالتأكيد إنتر ميلان، فإيكاردى هو واحد من أفضل المهاجمين على مستوى العالم ويمكنه المنافسة على الحذاء الذهبى».

ودخل إيكاردى، خلال الأسابيع الماضية، فى عاصفة من الأزمات بخصوص رغبته فى تمديد عقده من عدمه، تورطت فيها زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا ومسؤولو النادى.

وأعلن الإنتر، خلال شهر فبراير الجارى، تجريد اللاعب من شارة القيادة، ليمنحها للحارس سمير هاندانوفيتش.

بدأ نادى إنتر الإيطالى فى البحث عن بدائل لمهاجمه الأرجنتينى ماورو إيكاردى، فى حالة رحيله عن الفريق الصيف القادم، وعدم موافقته على العرض الأخير من جانب بيبى ماروتا.

واعتمد سباليتى فى الفترة الأخيرة على المهاجم الشاب لاوتارو مارتينيز، لكن بحالة رحيل إيكاردى سيضم مهاجما آخر. وأكدت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» اهتمام إنتر بالتعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت.