شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل طرد «أنشيلوتى» من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى الحالى لفريق نابولى والسابق لريال مدريد، تم طرده من ريال مدريد بسبب الويلزى جاريث بيل، نجم الملكى. وقالت الصحيفة إن أنشيلوتى فضل الصمت لسنوات، لكنه قرر أن يتحدث أخيرا ليكشف سبب الإقالة غير المتوقعة.

وقال إن خلافا نشب بينه وبين رئيس النادى فلورنتينو بيريز، حول تصرفات النجم الويلزى جاريث بيل «المتعجرفة»، فكان السبب الرئيسى فى إقالته من منصبه. وحقق أنشيلوتى «العاشرة» لريال مدريد فى 2014، وهى البطولة التى طال انتظارها من جانب جماهير النادى، وجعلت من أنشيلوتى بطلا داخل قلعة «الملكى». وبعد موسم ثان خرج فيه أنشيلوتى من نصف نهائى أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالى وحل ثانيا فى بطولة الدورى المحلى، تمت إقالته بشكل مفاجئ، رغم علاقته القوية مع أبرز نجوم الفريق وقتها، ومنهم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وقال أنشيلوتى: «سبب مشكلتى مع بيريز كانت عندما استبدلت بيل أمام فالنسيا، بعد أن تصرف بأنانية ولم يمرر لزميله كريم بنزيمة، الذى كان غير مراقب أمام المرمى المفتوح». وأضاف: «استبدلت بيل بعد هذا التصرف، ثم عمت الفوضى فى النادى وتفاجأت بقرار الرحيل، لم أكن أتوقع حدوث ذلك لأنى حققت العاشرة بعد غياب سنوات».

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فى سياق آخر، قالت تقارير إنجليزية إن نجم يوفنتوس، البرتغالى كريستيانو رونالدو، يتمنى مواجهة فريقه السابق، ريال مدريد، فى أحد الأدوار المقبلة لدورى أبطال أوروبا.

وتعاقد يوفنتوس مع «الدون»، الصيف الماضى، قادما من ريال مدريد، لتحقيق الحلم الغائب عن «السيدة العجوز» منذ 23 عاما، بحصد لقب دورى أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، إن رونالدو يسعى إلى إثبات «شىء ما» لرئيس ناديه السابق، فلورنتينو بيريز. وأوضحت الصحيفة أن بيريز كان من الأسباب التى عجلت برحيل رونالدو عن النادى الملكى، مضيفة: «رونالدو شعر أنه لم يعد مرغوبا فيه داخل الفريق».

وقال رونالدو فى وقت سابق: «لقد شعرت أننى لم أعد أنتمى إلى البيت الريالى، خصوصا من الرئيس بيريز»، مشيرا إلى أنه اختار يوفنتوس «لأنه شعر أن المسؤولين يرغبون فعلا فى خدماته». وتابع: «لو كنت أريد الأموال لاخترت الصين، لكننى اخترت إيطاليا لأننى سأخوض مغامرة حقيقية وتحديا جديدا». وأضافت الصحيفة أن النجم البرتغالى يتمنى أن يواجه الريال فى أبطال أوروبا هذا الموسم، ليثبت لرجل واحد هو (الرئيس) أن تصرفه لم يكن لائقا مع لاعب قضى 9 سنوات داخل أسوار الفريق. وتنتظر الفريق الإيطالى مباراة مصيرية أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى فى إياب دور الـ16، بعد الهزيمة التى تلقاها فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

فيما قال سولارى فى تصريحات صحفية أبرزتها جريدة «آس» الإسبانية: «أرى أن مواعيد المباريات مثيرة للضحك، فدائمًا نلعب الكلاسيكو والمنافس مرتاح يوما إضافيا، ولكننا اعتدنا الأمر ونعتبره تحديًا إضافيًا». وتابع: «لا أرفض توزيع المباريات ولكنى فقط أراه أمرًا مضحكًا وتحديا كبيرا يجب التغلب عليه». وأردف: «نحاول التركيز على مباراة ليفانتى، وأعلم أنّ اللقاء ليس سهلًا، ولكننا نمتلك المجموعة ذاتها التى حققت سلسلة انتصارات، وسوف نحاول الاستمرار على النحو الإيجابى». صاحب الـ 42 عامًا أشاد بفينيسيوس جونيور، مؤكدًا أنّ اللاعب يمتلك صفات مميزة رغم صغر سنه وقدرته على تسجيل العديد من الأهداف. واختتم: «مارسيلو لاعب رائع ويتدرب بصورة جيدة ويتقبل الانتقادات بصدر رحب والرد سيكون فى الملعب. أما إيسكو فقد تعافى من الإصابة ويبقى فقط ماركوس ليورنتي». فى شأن آخر، التقى النجم البرازيلى إدارة النادى الملكى مرتين خلال هذا الأسبوع لطلب نقله إلى السيدة العجوز. ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن مارسيلو لا يريد الاستمرار فى ريال مدريد، ويعتقد أن عليه البحث عن تحدٍ جديد، خاصة بعد أن خسر مركزه لصالح الشاب ريجيلون.