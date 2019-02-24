شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم قمة «أولد ترافورد» بين ليفربول ومانشستر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثر فريق ليفربول مجدداً فى بطولة الدورى الإنجليزى، بعدما تعادل أمام مانشستر يونايتد سلبياً فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين عصر «الأحد» على أرض ملعب أولد ترافورد، فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين للبريميرليج، وبالرغم من التعادل إلا أن ليفربول نجح فى اعتلاء صدارة الدورى، برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منافسه مانشستر سيتى، صاحب المركز الثانى، بينما تراجع المان يونايتد للمركز الخامس برصيد 52 نقطة.

ويعد هذا هو التعادل الثالث لأبناء المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب فى آخر 4 جولات من البريميرليج، ليهدر الفريق 6 نقاط فى سباق التتويج باللقب، ليمنح مانشستر سيتى، الوصيف، فرصة الاقتراب منه، بتأخره بفارق نقطة وحيدة. وشهدت المباراة مشاركة النجم المصرى محمد صلاح إلا أنه تعرض لرقابة لصيقة من جانب لاعبى مانشستر يونايتدد، كما شهدت المباراة خروج البرازيلى فيرمينو مهاجم الريدز، بسبب الإصابة فى الشوط الأول، والذى شهد تدخلات عنيفة من جانب كل الفريقين أدى لاستنفاد مانشستر يونايتد التغييرات الثلاثة فى الشوط الأول بسبب الإصابة، كما افتقرت المباراة للإثارة فى أوقات كثيرة، كما فشل لاعبو ليفربول فى تسجيل هدف الفوز رغم السيطرة على وسط الملعب فى الشوط الثانى.