شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك يدرس تجديد عقد «جروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تجديد عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، الذى ينتهى فى نهاية شهر يونيو المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة البيضاء قرروا تأجيل المفاوضات مع المدرب السويسرى حتى الانتهاء من مواجهتى بترو أتلتيكو الأنجولى، فى بطولة الكونفيدرالية، ومصر المقاصة فى دور الـ 8 المقرر لها، الأربعاء المقبل، فى بطولة كأس مصر.

ويرغب مجلس الزمالك فى استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب النتائج الجيدة التى حققها جروس مع الفريق منذ قدومه فى بداية الموسم، إلى جانب الاستمرار على قمة الدورى الممتاز.

من جانبه، طلب الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق، من لاعبى الفريق إغلاق ملف مباراة بتروأتليتكو الأنجولى التى أقيمت الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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ورفض المدير الفنى للفريق العودة للقاهرة بعد انتهاء المباراة وقرر مد المعسكر حتى الأربعاء المقبل بسبب مباراة المقاصة، وجاء قرار جروس من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة أن مباراة المقاصة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويواصل حازم إمام، الظهير الأيمن، خوض البرنامج العلاجى والتأهيلى.

فى السياق نفسه، يواصل محمود علاء، مدافع الفريق، أداء برنامجه التأهيلى.

فى شأن آخر، يسافر أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الزمالك، إلى أنجولا خلال الأيام القليلة المقبلة، لتجهيز إقامة وتنقلات الأبيض فى أنجولا وتوفير ترتيبات إقامة البعثة قبل مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، الأحد المقبل، مع بترو أتلتيكو.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، لن يرحل خلال الفترة المقبلة، كما تردد فى وسائل الإعلام.

وتابع أن الشائعات التى تخرج عن إقالة جروس ليست صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك شائعات كثيرة تخرج عن نادى الزمالك، موضحًا أن هناك شائعات تقول إن أيمن حفنى سوف يرحل، وهذا لم يحدث.