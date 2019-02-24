شكرا لقرائتكم خبر عن «عاطف» ورفاقه يشجعون«الأوليمبي» في دوري المظاليم: حب من الطفولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الخميس الماضى، فى منتصف النهار، بملعب عزالدين يعقوب بالنادى الأوليمبى، جلس ثلاثة رجال بلغوا من الكبر عتيا بأحد المدرجات العتيقة ليشاهدوا مباراة فريقهم أمام أبوقير للأسمدة، وبحلول الدقيقة الـ65 أحرز الأوليمبى هدف الفوز، فما كان من هؤلاء الكواهل إلا أن قاموا من أماكنهم ليعبروا عن فرحتهم الهستيرية بالهدف، فعلى الرغم من تقدم أعمارهم ومعاناتهم الصحية لا يزالون يذهبون وراء فريقهم فى كل مكان، ليثبتوا أن كوكب الشرق حينما قالت: «وإن كنت أقدر أحب تانى هحبك أنت» لم تكن أبدًا مبالغة فى التعبير عن هيام المحب بمعشوقه حتى وإن كان مجرد نادٍ عفا عليه الزمن.

فى الأيام الماضية انتشرت صور هؤلاء الثلاثى على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقت إعجاب الآلاف من الرواد، الذين وصفوها بأنها «لقطة الموسم» وبعد البحث عنهم تواصلت «المصرى اليوم» مع أحد هؤلاء المشجعين القدامى لنكتشف أن وراء الصور حكاية حب.

من ستينيات القرن الماضى وهو لا يترك مباراة للفريق السكندرى، فى الفوز يفرح وفى الخسارة يمرض، صبحى على سليمان، عاشق الأوليمبى الذى ارتبط اسمه بالنادى لهوسه به فلقبته الجماهير بـ«عاطف أوليمبى» يحكى لنا عن عمره الذى أفناه فى الطواف وراء الكيان، وكواليس الصور التى الُتقطت له خلسة، ويقول: «أنا عضو قديم فى النادى، كنت قاعد فى المقصورة، مع بداية الماتش قولتلهم هروح أقعد فى المدرج لوحدى أصلى ببقى على أعصابى، قالولى مش هنسيبك لوحدك، هم مشجعين للنادى اسمهم محمد ونعمان».

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ويكمل: «فرحة الهدف هستيرية لأنه بيقربنا من الصعود، المركز الأول فارق عننا بنقطة».

هبط الفريق السكندرى إلى دورى الدرجة الثانية فى عام 2009 ومنذ ذلك الحين غاب الأوليمبى فى دورى المظاليم ولم ير أضواء الممتاز بعد، يقول عاطف: «إحنا أقدم من الأهلى والزمالك، وأول ناد مصرى يصعد بطولة أفريقيا ووصلنا للمربع الذهبى وقتها، لكن حصلت نكسة 67 وانسحبنا».

مواقف عدة مر بها الرجل الستينى بسبب ولعه بالأوليمبى كان أبرزها حينما خسر الفريق من بترول أسيوط فى إحدى مباريات الدورى، فمرض ومكث فى العناية المركز لمدة تجاوزت العشرين يومًا، يقول: «مرة طردت أبن أختى من البيت عشان فرح لما جه فينا جول، أنا بتفق مع الناس فى كل حاجة إلا تشجيع النادى، ربنا فوق ثم الأوليمبى تحت».

يتمنى عاطف أن يشاهد الأوليمبى مرة أخرى بين الكبار لأنه على حد وصفه هذه المكانة لا تليق بالنادى الذى تأسس فى عام 1905 ويعتبر أحد أعرق الأندية المصرية، يقول: «هو مكانه فى الممتاز، لكن للأسف مفيش دعم للأندية الجماهيرية فبقالنا سنين مصعدناش، احنا خللنا تحت، لكن متعشمين فى ربنا نصعد السنة دى».

«الأوليمبى راجع، التاريخ راجع، الأوليمبى فى الممتاز» هكذا كانت هتافات المحبين بعد الهدف، والتى لفتت انتباه مصور النادى، نادر إبراهيم، الذى كان يجلس فى آخر الملعب، فما كان منه إلا أنه هرول سريعًا نحوهم ليلتقط أجمل صور فى حياته على حد وصفه، يقول: «صورتهم من غير ما يخدوا بالهم، كانوا بيشجعوا بشكل هيستيرى، ردود الأفعال على الصور كانت غير طبيعية، متوقعتش إن الصور تنتشر بالطريقة دى».