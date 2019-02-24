شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحقق فوزاً صعباً على المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز فوزاً صعباً على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن الجولة رقم 24 ببطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف بيراميدز السوري عمر خربين في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 48 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع الأهلي الذي جاء في المركز الثالث بفارق الأهداف.