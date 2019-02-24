شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة الموسم.. حارس تشيلسي يرفض التغيير و«ساري» يغادر الملعب اعتراضًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في لقطة ستثير الكثير من الجدل خلال الموسم الحالي، رفض الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى نادي تشيلسي، أوامر ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، والذي كان على وشك استبداله قبل ثوان قليلة من نهاية مباراة كأس كاراباو الإنجليزي.
وامتدت المباراة لوقت إضافي وقبل نهايتها قرر المدير الفني الإيطالي استبداله بالحارس الأرجنيتيني كارلوس كاباييرو، لتولي مهمة حراسة المرمى في ركلات الترجيح إلا أن كيبا رفض الانصياع لأوامر ساري ليعلن عن رفضه القاطع للخروج من الملعب، مصرًا على التواجد في ركلات الترجيح، وهو ما أثار غضب ساري.
واضطر ساري لمغادرة الملعب اعتراضا على رفض كيبا للقرار ورفضه الخروج قبل أن يعود من جديد للملعب، مع استمرار محاولاته في إخراج كيبا الرافض لتنتهي المباراة ويشارك بالفعل الحارس الإسباني في ضربات الترجيح.
وفشل كيبا في إنقاذ موسم فريقه ولم يتصدى سوى لركلة ترجيح واحدة فيما أضاع لاعبو تشيلسي ضربتين لتنتهي البطولة بفوز مانشستر سيتي وإحرازه للقب.
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