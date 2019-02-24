المنتخب الإماراتي يسافر إلى تايلاند الثلاثاء للمشاركة في كأس آسيا للكرة الشاطئية

أنهى المنتخب الإماراتي لكرة القدم الشاطئية اليوم الأحد، ترتيب أوراقه قبل السفر بعد غد الثلاثاء إلى تايلاند للمشاركة في بطولة كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم في باراجواي.

وخاض المنتخب الإماراتي ثلاث مباريات ودية مع منتخب بيلاروس الذي أقام معسكرا ناجحا في دبي، انتهت الأولى بفوز بيلاروس 4 / 1، والإمارات فاز في الثانية 4 / 3 والثالثة فاز المنتخب البيلاروسي 1 / صفر.

وخلال هذه المباريات تم تفعيل الشراكة والاتفاقية المبرمة بين الإمارات وبيلاروس، وحرص تاج الدين سيف، أحد ملاك نادي دينامو بريست، على التواجد

في تفعيل الاتفاقية وحضور مباريات الفريقين مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي مؤكدا بقوله :"إن العلاقة بين البلدين تتطور وتنمو يوما بعد الآخر ليس فقط في مجال الرياضة بل في الكثير من النواحي، ووجود اتفاقيات رياضية بين الاتحادين الإماراتي والبيلاروسي أمر مهم جدا ويوطد العلاقات وهناك الكثير من الأمور الإيجابية في هذا الجانب والتي سوف تظهر نقاطها المضيئة خلال الفترات القادمة".

وأشاد تاج الدين سيف بالحفاوة التي كانت في استقبال المنتخب البيلاروسي من جانب الاتحاد الإماراتي، وأن الرياضة أصبحت في الوقت الراهن مصدر مهم للغاية لتوطيد العلاقات بين الشعوب في كافة المجالات.

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وأكد خليل أهلي مدير المنتخب الإماراتي :"منتخبنا من المصنفين الأوائل ونحن على رأس مجموعة مع منتخبات قرغيزستان والصين ولبنان، وسوف نلعب المباراة الأولى يوم 7 آذار/ مارس مع قرغيزستان، والثانية يوم 9 من نفس الشهر مع الصين ثم لبنان يوم 11 ، وسوف يتأهل الأول والثاني للدور الثاني".

وأضاف :"المنتخبات التي ستحتل المركز من الأول حتى الثالث في نهاية البطولة سوف تتأهل لنهائيات كأس العالم في باراجواي خلال تشرين ثاني/ نوفمبر القادم".

واختتم تصريحاته قائلا :" قبل انطلاق كأس آسيا سنخوض 3 مباريات ودية في تايلاند".

من جانبه، أكد الإسباني نيكولاس ألباردو مدرب منتخب بيلاروس في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،على الاستفادة الكاملة من هذا المعسكر الذي خاض خلاله 3 مباريات على الملعب الرملي باتحاد الكرة الإماراتي في إمارة دبي.وقال :" المنتخب الإماراتي متطور للغاية، وعندما كنت لاعبا بالمنتخب الاسباني لعبت منذ سنوات طويلة ضدهم، ولاحظت التطور الكبير في كرة القدم الشاطئية بدولة الإمارات خلال هذا المعسكر، وهو منتخب يتواجد في كأس العالم ومستواه يرتقي من فترة لأخرى وهم يجددون دماء الفريق دائما وهو ما يعطيهم الاستمرارية على المستوى الطويل".

وأضاف :"منتخب بيلاروس يأتي في المركز الخامس على مستوى قارة أوروبا بعد إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وروسيا وبمقدورنا المنافسة على بطولات كبيرة ونستعد من كانون ثان/يناير الماضي بإقامة معسكر لمدة 15 يوما في كل شهر، استعدادا للمسابقات المقبلة ومنها تصفيات الألعاب الشاطئية في سانتياجو في دولة تشيلي، وأولمبياد أوروبا للألعاب الشاطئية، وتركيزنا الأكبر سيكون لدورة الألعاب الأولمبية 2020".