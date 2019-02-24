دورتموند يعود للانتصارات بتغلبه 3-2 على ليفركوزن

تغلب بروسيا دورتموند 3-2 على ضيفه باير ليفركوزن ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط اليوم الأحد بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة في آخر أربع مباريات وأوقف سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لمنافسه.

ويملك دورتموند 54 نقطة أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي انتصر 1-صفر على هيرتا برلين أمس السبت.

وتراجع دورتموند، الذي لم يفز في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات، في البداية واستحوذ ليفركوزن المتألق على الكرة بنسبة 75 في المئة في أول ربع ساعة.

لكن صاحب الأرض افتتح التسجيل عندما هز دان-أكسل زاجادو الشباك من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها رفائيل جيريرو.

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وأدرك كيفن فولاند التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 37 بعد عمل رائع مع كاي هافرتس لكن بعد ذلك بدقيقة واحدة أعاد الشاب جيدون سانتشو التقدم لدورتموند بتسديدة مباشرة بتمريرة عبده ديالو العرضية.

وبدا أن ماريو جوتسه حسم المباراة عندما منح دورتموند التقدم بفارق هدفين عند مرور ساعة من اللعب لكن جوناثان تاه مدافع ليفركوزن قلص الفارق بضربة رأس بعد ركلة ثابتة ليعيد الأمل لفريقه في الدقيقة 74.

وصمد دورتموند، الذي خسر 3-صفر أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي، ليحقق الفوز رغم ضغط ليفركوزن المتأخر.