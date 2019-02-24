الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة

استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه باير ليفركوزن 3-2 في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وضرب بوروسيا دورتموند عصفورين بحجر واحد فهو استعاد نغمة الفوز بعد 3 تعادلات متتالية محققا فوزه السادس عشر هذا الموسم ومستعيدا الصدارة من بايرن ميونيخ بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق 3 نقاط أمام الفريق البافاري الذي كان تغلب على ضيفه هرتا برلين 1-صفر السبت.

وأوقف بوروسيا دورتموند سلسلة الانتصارات الأربع المتتالية لباير ليفركوزن وألحق به الخسارة التاسعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 36 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.

ونجح بوروسيا دورتموند في ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 30 عندما انبرى المهاجم الدولي الإنكليزي الواعد جايسون سانشو لركلة ركنية تابعها المدافع الفرنسي دان-أكسل زاغادو بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (30).

وأدرك باير ليفركوزن التعادل بعد 6 دقائق إثر لعبة مشتركة بين كيفن فولاند وكاي هافرتس أنهاها الأول بتسديدة خادعة بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس السويسري رومان بوركي (37)، مسجلا هدفه التاسع هذا الموسم.

لكن دورتموند رد مباشرة عبر سانشو بتسديد كرة "طائرة" بيمناه من مسافة قريبة على اثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من المدافع الفرنسي عبدو ديالو فأسكنها على يمين الحارس (38)، رافعا رصيده الى سبعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم.

وعزز ماريو غوتسه تقدم دورتموند بالهدف الثالث مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة اثر كرة مرتدة من الدفاع عقب تمريرة عرضية للمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي (60).

وقلص ليفركوزن الفارق عندنا تابع قطب الدفاع العاجي الأصل جوناثان تاه كرة برأسه من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها يوليان براندت (75).

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بدوره، عاد إينتراخت فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بعد أربعة تعادلات متتالية بفوزه الثمين على مضيفه هانوفر 3-صفر.

وانتظر إينتراخت فرانكفورت الذي بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه بالثلاثة.

ومنح الكرواتي أنتي ريبيتش التقدم للضيوف (54)، وأضاف الصربي نيكولا يوفيتش الثاني (63) منفردا بصدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا بفارق هدف واحد أمام شريكيه السابقين البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وماركو رويس (بوروسيا دورتموند).

وختم مواطنه فيليب كوستيتش سلسلة الأهداف في الدقيقة الأخيرة.

وهو الفوز العاشر في الدوري هذا الموسم لإينتراخت فرانكفورت الذي أوقعته قرعة المسابقة الأوروبية في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، والأول بعد تعادله مع فيردر بريمن (2-2) وبوروسيا دورتموند (1-1) ولايبزيغ (صفر-صفر) وبوروسيا مونشنغلادباخ (1-1)، فرفع رصيده إلى 37 نقطة وصعد إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن.

أما هانوفر فمني بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء لايبزيغ مع هوفنهايم.