شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة من العيار الثقيل للأخضر الشاب في كأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

جاء المنتخب الوطني الشاب في المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 20 عاماً «بولندا 2019» الى جانب منتخبات فرنسا، ومالي، وبنما، بناء على مراسم القرعة التي جرت أمس (الأحد)، فى مدينة جدينيا البولندية، بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم العالميين.

ومن المنتظر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم في نسختها الـ22 في مايو القادم، وجاءت مشاركة منتخبنا الوطني عقب فوزه بكأس آسيا 2019 في إندونيسيا، ليدخل القرعة من المستوى الثالث.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة ستعقد ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة، لشرح عدد من التنظيمات الفنية والتنسيقية واللوجستية، ومناقشة الموضوعات التسويقية والطبية والأمنية.

وتستعرض اللجنة معلومات المدن والملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، في حين حددت غدا (الثلاثاء)، موعدًا لزيارة وفود المنتخبات لملاعب المباريات وملاعب التمرين والفنادق.