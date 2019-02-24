بيراميدز يفوز علي المقاولون بهدف دون رد ويستعيد وصافة الدورى مع الأهلي

استعاد فريق بيراميدز ذاكرة الانتصارات على حساب المقاولون العرب بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما بالدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى، ليتمكن من احكام قبضته على وصافة الدوري بعد ساعتين فقط من سيطرة الأهلى على المركز الثانى عقب فوزه على الجونة اليوم الأحد بنتيجة 2 / 1.

أحرز هدف المباراة السورى عمر خربين فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعدما استلم كرة زميله عمر جابر من الجانب الأيسر وقام بوضع الكرة فى سقف المرمى ، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 48 نقطة فى المركز الثانى للدورى بفارق الأهداف عن الأهلى ، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة فى المركز الخامس .

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