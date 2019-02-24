شكرا لقرائتكم الهلال يعلن قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، يوم الأحد، قائمة الفريق المقرر مشاركتها في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.

وضمت القائمة 30 لاعباً وهم، عبدالله المعيوف ومروان الحيدري ونواف الغامدي ومحمد الواكد ووليد الأحمد في حراسة المرمى، وأحمد شراحيلي ومحمد جحفلي وعلي البليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني ومحمد سالم وحسن كادش وميلوش ديجينك في خط الدفاع، ونواف شراحيلي ومنصور البيشي وعبدالملك الخيبري وناصر الدوسري ومحمد كنو وعبدالله عطيف وسلمان الفرج في خط الوسط، وسالم الدوسري وهتان باهبري وذعار العتيبي ونواف العابد وسيبستيان جيوفينكو ومحمد الشلهوب وكارلوس إدواردو وخالد آل جبيع وعبدالرحمن اليامي وبافتيمبي غوميز.

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى إلى جانب العين الإماراتي، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني ويستهل الهلال مشواره الآسيوي بمواجهة العين الإماراتي، 5 مارس المقبل في الجولة الأولى بدور المجموعات.