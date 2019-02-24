أتليتكو يتغلب على فياريال ويقلص الفارق مع برشلونة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ أتلتيكو مدريد على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه فياريال يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.
وافتتح النجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 31، فيما تكفل ساؤول نيغويز بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 88.
وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، فيما توقف رصيد فياريال الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، مبتعدا بفارق نقطتين عن مراكز الأمان.
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