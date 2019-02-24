نهضة بركان يهزم الرجاء البيضاوي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

اسماء السيد - الرباط: حقق فريق نهضة بركان المغربي الأحد، فوزا مهما وكبيرا على مستضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بأربعة أهداف لاثنين، على أرضية ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك لحساب ثالث جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وبفوزه الثاني في صدام مغربي خالص عن دور المجموعات، يكون الفريق البركاني قد عزز صدارته للمجموعة الأولى، رافعاً رصيده إلى النقطة السابعة من تعادل مع أوثوهو دويو الكونغولي وفوز على حسنية أغادير المغربي فضلا عن فوزه على الرجاء البيضاوي الذي تجمد رصيده في نقطتين من تعادلين مع حسنية أغادير وأوثوهو دويو.

وسجل لنهضة بركان لاعب الرجاء عمران (ضد مرماه) في الدقيقة 10 ولابا كودجو في الدقيقتين 51 و83 وفرحان في الدقيقة 64. فيما سجل هدفي الرجاء محسن ياجور في الدقيقتين 60 و77.

ويستضيف حسنية أغادير عن ذات الجولة والمجموعة فريق أوثوهو دويو الكونغولي.

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وكانت قرعة دور المجموعات قد حكمت على الفرق المغربية الثلاثة، الرجاء الرياضي، حامل لقب الدورة الماضية، وحسنية أغادير ونهضة بركان، باللعب في المجموعة الأولى، إلى جانب أوثوهو دويو الكونغولي.

وكانت كرة القدم المغربية، التي انطلقت مشاركتها في المنافسات الأفريقية، في دورة هذه السنة، بخمسة فرق، هي اتحاد طنجة والوداد الرياضي في دوري الأبطال، والرجاء الرياضي وحسنية أغادير ونهضة بركان في دوري الكونفدرالية قد ضمنت وجود 4 فرق في دور مجموعات المنافستين: الوداد الرياضي في دوري الأبطال، والرجاء الرياضي وحسنية أغادير ونهضة بركان في دوري الكونفدرالية، فيما فشل اتحاد طنجة في ضمان مكان في ذات الدور، سواء في دوري الأبطال أو، لاحقاً، في دوري الكونفدرالية.

وتسعى الفرق المغربية إلى تأكيد صحوتها القارية، خصوصاً بعد فوز الوداد الرياضي بدوري أبطال أفريقيا في 2017 والسوبر الأفريقي في 2018، وفوز الرجاء الرياضي بكأس الكونفدرالية في 2018، فضلاً عن بلوغ أخرى أدواراً متقدمة في المنافستين القاريتين، خصوصاً نهضة بركان والفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي.