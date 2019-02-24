طارق حامد يغيب أمام بترو أتليتكو فى أنجولا بسبب الإنذار الثاني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام بترو اتليتكو الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
وحصل اللاعب على الانذار الثاني في مباراة فريقه أمام بطل أنجولا في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات وهي البطاقة الثانية له بعدما حصل على البطاقة الأولى في مباراة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى.
ويعد طارق حامد من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض في خط الوسط ويعتمد عليه الجهاز الفني بجوار زميله التونسي فرجاني ساسي.
بعد مرور 80 دقيقة ما زال بترو اتليتكو متقدم بهدف دون رد على الزمالك.
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