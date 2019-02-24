شكرا لقرائتكم خبر عن سباب وبصق بين جمهور الزمالك وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت قلة من جماهير نادى الزمالك بتوجيه السباب لمحمود كهربا لاعب الفريق، فور خروجه فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

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وقابل "كهربا" هذا السباب بالبصق على الجماهير التى وجهت له السباب قبل أن يتوجه لمقاعد البدلاء الفريق الأبيض، ويتقدم الفريق الأنجولى على الزمالك بهدف دون رد.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط، ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة.