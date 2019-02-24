فيديو وصور.. فرصة خطيرة من الزمالك على مرمى بترو أتلتيكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق الزمالك على خطأ أمام منطقة جزاء بترو أتلتيكو عقب عرقلة يوسف أوباما، وسددها الدولى التونسى فرجانى ساسى ليتصدى لها حارس المرمى وترتد مرة أخرى وتمثل خطورة على مرماه في الدقيقة 7 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب. جاء تشكيل بترو أتلتيكو كالتالى: جاء تشكيل بترو أتلتيكو كالتالى: حراسة المرمى: جورج موتا. خط الدفاع: ديونيس جواو ودانيال كولوا وويلسون بينتو وكارنيرو دي جيسوس. خط الوسط: أوجوستو كويبتو وايدي أفونسو وهيرنيلسون وفلاديمير ايستون. خط الهجوم: تياجو ليل وريكاردو جوب. Advertisements

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