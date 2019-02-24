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جدول ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الأحد 24 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 مباراتين في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، حيث واجه الأهلي فريق الجونة ، واصطدم بيراميدز مع المقاولون العرب.

أنتهت مباراة الاهلي و الجونة بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف ، واستطاع بيراميدز أن يفوز علي المقاولون العرب بهدف مقابل لا شئ.

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واستمر أحمد علي  مهاجم  المقاولون العرب  ومحمود علاء مدافع الزمالك  فى التربع علي  جدول ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف لكل منهما .

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

 


جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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