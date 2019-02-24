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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 مباراتين في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، حيث واجه الأهلي فريق الجونة ، واصطدم بيراميدز مع المقاولون العرب.
أنتهت مباراة الاهلي و الجونة بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف ، واستطاع بيراميدز أن يفوز علي المقاولون العرب بهدف مقابل لا شئ.
واستمر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب ومحمود علاء مدافع الزمالك فى التربع علي جدول ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف لكل منهما .وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
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