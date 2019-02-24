شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 مباراتين في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، حيث واجه الأهلي فريق الجونة ، واصطدم بيراميدز مع المقاولون العرب.

أنتهت مباراة الاهلي و الجونة بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف ، واستطاع بيراميدز أن يفوز علي المقاولون العرب بهدف مقابل لا شئ.

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واستمر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب ومحمود علاء مدافع الزمالك فى التربع علي جدول ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف لكل منهما .

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي: