شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور بعد هدف بترو أتلتيكو: "الزمالك كبير.. عايزين لاعيبه تلعب بضمير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت جماهير الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض، بعد تسجيل بترو أتلتيكو الأنجولى الهدف الأول فى شباك الفريق الأبيض فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية ورددت جماهير الزمالك هتافات:"الزمالك فريق كبير.. عايزين لاعيبة تلعب بضمير". ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها، جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة

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